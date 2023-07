Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, tem alta após oito dias internado

O músico de 62 anos precisou tratar uma pneumonia bacteriana leve

Nesta quarta-feira (5), o vocalista do grupo Os Paralamas do Sucesso, Herbert Vianna, recebeu alta depois de passar oito dias internado no hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro.



O músico de 62 anos precisou tratar uma pneumonia bacteriana leve. Ele recebeu tratamento antibiótico venoso e foi aconselhado a ficar em repouso por 15 dias.



A banda celebra seus 40 anos e os shows marcados para os dias 7 e 8 de julho em Teresina, no Piauí, e em Juiz de Fora, em São Paulo, respectivamente, precisaram ser cancelados.



Composto por Herbert, Bi Ribeiro e João Barone e pelo falecido Vital, primeiro baterista do grupo, Os Paralamas do Sucesso surgiram nos anos 1980 e marcaram a música brasileira, com hits como “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer que Eu Vá”, “Meu Erro” e “Alagados”.



Neste ano, o disco “Cinema Mudo”, o primeiro da banda, completou quatro décadas. Para comemorar a data, o Star+ lançou o documentário “Bios: Vidas Que Marcaram a Sua”, no qual a história do trio é revisitada.

