Globo decide manter Panelaço Ao Vivo e Ana Clara terá dois programas em 2024

No segundo semestre, Ana Clara comandará o Estrela da Casa, novo reality musical da emissora na TV aberta

A Globo mudou de ideia e decidiu produzir uma segunda temporada do Panelaço Ao Vivo, atração de culinária apresentada pela ex-BBB Ana Clara Lima no GNT, o canal feminino da empresa na TV por assinatura.

Até então, o planejamento era não ter novos episódios em 2024, por conta da promoção que a apresentadora teve na empresa. No segundo semestre, Ana Clara comandará o Estrela da Casa, novo reality musical da emissora na TV aberta.

No entanto, pesou a favor a boa audiência e faturamento que o programa com a “ruivinha”, como é chamada nos bastidores Ana Clara, teve no ano passado para o GNT, que não vive um grande momento atualmente.

No novo planejamento, a nova temporada não vai conciliar com o Estrela da Casa. A tendência é que seja antes do Estrela da Casa, previsto para acontecer entre os meses de setembro e novembro.

Com isso, Ana Clara Lima terá algo raro na Globo atualmente: dois programas para chamar de seu. O Estrela da Casa terá 50 episódios e vai ser exibido diariamente.

Os participantes serão cantores anônimos e vão ficar confinados em uma casa, assim como no BBB. Eles vão viver o processo de criação de uma carreira musical no programa. O reality também vai ser transmitido no Globoplay e alguns desdobramentos irão ao ar no Multishow.

A Globo já tem um contrato com a Universal Music, maior gravadora do país, para a gestão de carreira do vencedor. A direção será de J.B de Oliveira, o Boninho.

Angélica chegou a ser cotada para a apresentação, mas Ana Clara era o desejo do núcleo de reality shows da emissora, que foi respeitado pela direção.

O Panelaço Ao Vivo teve pouco mais de 20 programas em sua primeira temporada, e consiste em Ana Clara receber um convidado para cozinhar e falar sobre a vida e carreira profissional.