Está nos meus planos ser pai, diz Nicolas Prattes, novo namorado de Sabrina Sato

Quando os rumores de um romance com a apresentadora começaram, a vida pessoal do ator começou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa

Ah, o amor. Nicolas Prattes, 26, e Sabrina Sato, 43, não escondem mais que vivem um romance. E,m recente viagem com a namorada, publicou uma imagem dela apreciando a paisagem e recebeu da apresentadora um carinhoso elogio: “lindo”. Em outro clique, ela aparece de camisolinha, ao fundo.

Ele se considera um cara romântico e diz que tem prazer em fazer paparicos em quem ama, indo muito além das flores como presente, hoje quase um símbolo do “macho à moda antiga”, mas que também faz parte de seu repertório.

“Gosto de cozinhar, de enviar músicas, de fazer massagem. Gosto de fazer a pessoa feliz, de estar junto”, diz, em entrevista à reportagem, agora em suas merecidas férias após ser destaque da novela “Fuzuê” (Globo). No que diz respeito à vida amorosa, o ator contou também que não é do tipo “deixa a vida me levar” e já faz planos para o futuro. “Quero ser pai em dez anos, me casar. É uma vontade muito grande”, revela.

Quando os rumores de um romance com a apresentadora começaram, rapidamente a vida pessoal do ator começou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa, e ele diz que não vê isso como um problema. Sabe que faz parte.

“Uma vez que eu sou um artista, tenho que entender que o público sempre vai ter uma curiosidade sobre a minha vida. Não me sinto privado de nada que a minha liberdade me oferece”, emenda. “Mas a minha preocupação é que o meu trabalho seja a primeira coisa que pensem quando falam de mim”.

Nicolas costuma ser bastante tietado nas redes, sobretudo quando publica imagens em que mostra alguma parte de seu corpo. Recentemente, publicou uma foto em que aparecia vestido de Super-Homem. A web foi à loucura -e ele curtiu, claro.

“Tenho a sorte de nunca ter sido desrespeitado, nunca me senti constrangido com nada. Mas eu não levo nada muito a sério. A internet como um todo tem um tom de comédia, eu levo na brincadeira”, comenta.

O ator aproveita o período de descanso (com Sabrina a seu lado sempre que pode) antes de se embrenhar nos próximos projetos, que incluem cinema e mais televisão.

Em 2024 ele celebra 12 anos desde a primeira peça teatral em que atuou. Daquele tempo até hoje, trabalhou em novelas como “Terra Nostra”, a primeira, em 2000, e “Rock Story” (2016), “O Tempo Não Para” (2018) e “Todas as Flores” (2022).

Ele diz ser inegável o seu amadurecimento e aprimoramento como profissional ao longo deste tempo. “Tive que errar para aprender. A vida é você errar para depois entender como acertar”.