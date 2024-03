BBB24: Beatriz afirma que não pode usar O.B. pois ainda é virgem

A sister parece acreditar fielmente que por ela ser virgem ela não pode usar o absorvente interno.

Genteee, alguém avisa! Em que mundo essa garota está vivendo? Amores, que a participante do BBB24, Beatriz, é virgem não é novidade para ninguém, porém, nesta segunda-feira (11) a sister mostrou que não tem o mínimo de conhecimento sobre o seu próprio corpo.

Durante uma conversa com Matteus no lado externo da casa, Beatriz afirmou que estava com vontade de entrar na piscina, mas que não poderia pois está menstruada.

“Eu queria entrar na piscina, não acredito nisso”, lamentou a sister, que recebeu uma sugestão do amigo de colocar um absorvente interno, porém, logo em seguida ela rebateu.

“Não dá, eu sou virgem. Nós não vamos botar nada aqui. Não dá para botar nada aqui. Nunca foi botado nada, como vou botar um negócio agora?”, respondeu a confinada, em meio a risadas.