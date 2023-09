A Fazenda 15: Márcia Fu e Marlene Mattos trabalham juntas durante reality

Marlene trabalha com programas, clipes, documentários e com agenciamento de famosos desde que rompeu relações pessoais e de trabalho com Xuxa

Folhapress

São Paulo – SP

Márcia Fu saiu diretamente das quadras para A Fazenda 15 (Record). Enquanto diverte o público lá dentro, quem cuida da sua imagem aqui fora é Marlene Mattos, ex-diretora e amiga de Xuxa. Desde que foi anunciada como participante do reality, a ex-jogadora de vôlei já ganhou mais de 20 mil seguidores no Instagram, onde seu perfil está sendo administrado pela equipe de Marlene.

Os seguidores de Márcia acompanham vídeos gravados antes de a peoa entrar no programa. Os posts caminham conforme as dinâmicas enfrentadas, modelo que se repetiu entre a maioria dos participantes dos realitys da Globo e da Record desde que Manu Gavassi assim fez no BBB 20.

Marlene disse ao F5 que está gerenciando a carreira da ex-jogadora e trabalhando na produção de conteúdos desde que Márcia entrou para a lista de participantes de A Fazenda. A ideia é que ela possa continuar sendo ativa nas redes, interagindo com os novos e futuros fãs, e firmando parceria com marcas após o reality.

Os conteúdos descontraídos aproveitam o jeito naturalmente espontâneo e engraçado de Márcia, que fala palavrões e faz dancinhas animadas. Segundo Marlene, após o reality, as duas devem trabalhar juntas na criação de escolas de vôlei para meninas em municípios pequenos das regiões Norte e Nordeste.

Marlene trabalha com programas, clipes, documentários e com agenciamento de famosos desde que rompeu relações pessoais e de trabalho com Xuxa em 2002. Elas se reencontraram em 2021 para gravação de “Xuxa: O Documentário”, exibido em 2023 no Globoplay.