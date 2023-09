Sidney Sampaio revela a maior dor que sentiu e não foi a queda do quinto andar do hotel

O ator Sidney Sampaio sofreu o acidente no início do mês de agosto e deu detalhes sobre o assunto no podcast Na Lata.

Na noite desta quarta-feira (20), o ator Sidney Sampaio falou sobre o acidente que sofreu no início de agosto. O ator –que caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro—e ainda disse que a dor física não foi a pior sensação que sentiu. Ele admitiu que a reação do seu filho, Leonardo Gomes, foi a sua maior preocupação. “Ficou assustado”, disse.

O ator relembrou o incidente em entrevista ao podcast Na Lata. “Léo ficou assustado, chegou lá [no hospital] todo forte. Ele é muito corajoso. Falou: ‘Nossa, papai, que susto o senhor me deu'”, confessou. “Aquilo para mim foi a pior sensação, talvez, mais que a dor: saber que você causou medo, pavor num filho é uma sensação muito ruim. Mas, graças a Deus, ele estava super consciente”, acrescentou.

O pequeno Leonardo, é fruto do relacionamento entre o artista com a produtora Juliana Gomes, e o menino ainda sofreu bullying no colégio após o acidente do pai:

“Mas o Léo é muito forte, uma criança muito inteligente, sábia. Ele lidou com isso de uma maneira super boa. Ele está bem, graças a Deus. É o meu parceiraço. Sempre me liga, pergunta como estou. É o meu tesouro. Ele teve total importância no processo de recuperação. Só tenho a agradecer pelo filho que tenho.”