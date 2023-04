Angelina Jolie e filho participam de jantar na Casa Branca ao lado de Joe Biden

Segundo fonte, o evento teve como objetivo celebrar as relações diplomáticas entre os dois Estados Unidos e Coreia do Sul

Angelina Jolie, 47, e o filho mais velho Maddox, 21, compareceram na noite de quarta-feira (26) a um jantar na Casa Branca, em Washington. A residência oficial de Joe Biden, líder dos Estados Unidos, recebeu também o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol.



Segundo uma fonte da revista americana People, o evento teve como objetivo celebrar as relações diplomáticas entre os dois países. Jolie foi cotada para o jantar pois seu filho possui laços na região -ele é um dos três filhos adotivos da atriz, e foi adotado em 2002, quando ela visitou o Camboja como embaixadora da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas.



Durante o jantar, o presidente da Coreia cantou a música “American Pie”, em um convite que partiu do próprio Biden. Além de Maddox, Angelina Jolie ainda é mãe de Pax, de 19, Zahara, 18, Shiloh, 16, e dos gêmeos Know e Vivienne de 14, fruto do relacionamento com Brad Pitt, 59.