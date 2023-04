Gostosa posa em mercado com roupas inapropriadas para bombar no Only Fans

Não é de hoje que Kerolay Chaves gosta de chamar a atenção do seu público nas redes sociais, e fora dela, por suas roupas curtas e exageradas

Se a gatinha queria os seus 5 minutinhos de fama, ela conseguiu, ou melhor, até uns 10 vai… Acho que cabe até processo pela rede de supermercados que a gostosona quis chamar atenção usando roupas mínimas para conseguir lucrar na internet. Afe! Kerolay Chaves usou um micro short dentro do supermercado e não deixou de biscoitar para conseguir assinaturas.

A mineira contou que foi hostilizada no supermercado por usar as roupas curtas demais. “Acabei de chegar do supermercado e fui hostilizada por usar “roupas curtas demais”. Algumas pessoas olharam com preconceito, outras me xingaram e por fim, fui expulsa do local. Vocês acreditam?”, disse.

Kerolayne ainda diz ser um absurdo sofrer retaliação por ser gostosa. “Acho um absurdo nós mulheres ainda sermos tratadas dessa forma só pelo fato de nos vestirmos como a gente quer. A verdade é que a gente passa por isso porque somos gostosas demais, só pode”, finalizou.”Oi?”