Andressa Urach tem conta do Instagram desativada

Andressa Urach ficou conhecida após participar do reality show “A Fazenda” e, recentemente, pela produção de conteúdo adulto

Nesta segunda-feira (11/9), Andressa Urach teve seu perfil oficial do Instagram desativado. A plataforma não explicou o motivo que levou à decisão, mas o mesmo aconteceu com o ator Jeferson Reis, conhecido como Jefão e com quem Urach gravou seu conteúdo adulto recentemente.

Horas depois do ocorrido, Jefão conseguiu recurar sua conta. “Estou de volta e aguardem novidades”, afirmou o ator, mostrando que não foi tão afetado. Já a ex-Panicat continua com o perfil desativado.

Conteúdo +18

Andressa Urach ficou mais conhecida após participar do reality show “A Fazenda”, exibido pela Record, e pela polêmica doação feita à uma Igreja evangélica. Recentemente, ela voltou a ganhar notoriedade na mídia ao começar a produzir conteúdos adultos em plataformas pagas. O vídeo com Jefão foi gravado para a Privacy.

Andressa Urach ganhou notoriedade principalmente após sua participação no reality show “A Fazenda”, exibido pela TV Record, e por sua polêmica doação de milhões para uma Igreja evangélica. Nos últimos meses, ela voltou à mídia ao se envolver na produção de conteúdos para adultos, que disponibiliza em plataformas pagas. O vídeo com Jefão foi gravado para a Privacy.

“Gosto de ser desejada, de ver essa procura por mim, saber que os meus assinantes estarão lá por mim, então darei o meu melhor nos conteúdos para a plataforma”, declarou Urach em julho, quando anunciou seu ingresso em uma plataforma adulta.

Prejuízo iminente

Após a desativação de seu perfil no Instagram, que é o principal meio de divulgação de seus trabalhos, Andresa Urach pode ter prejuízos. Segundo relatos, a modelo chegou a faturar mais de R$ 600 em uma única semana por meio das assinaturas nas suas plataformas.