Priscilla Alcântara revela estar namorando e web reage: “Jurava que era o Vitor Kley”

A cantora postou uma foto ao lado do produtor Ludz e surpreendeu os fãs e amigos

O tribunal da internet adora falar da vida dos famosos e com Priscilla Alcântara não foi diferente, a musa publicou uma foto ao lado do seu novo namorado, Laudz, e recebeu uma chuva de comentários de internautas que juravam que ela estava vivendo um affair com Vitor Kley.

“Ele é produtor, DJ… Começamos a trabalhar juntos e foi assim que a gente se conheceu”, disse ao Gshow.

Logo um fãs comentou: “Achei que ela tava com o ow sol”. “Eu jurava que era com o V. kley”, disse outro.