Baixa Terapia – Uma Comédia no Divã se apresenta em Brasília em outubro

Após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo (onde estreou em 2017) e apresentações nos Estados Unidos e em Portugal, a peça de teatro Baixa Terapia, Uma Comédia no Divã, sai em turnê pelo Brasil e ganha os palcos do teatro Planalto no Centro de Convenções Ulysses Guimarães nos dias 13, 14 e 15 de outubro. Os ingressos já estão à venda no site Ingresso Digital.

O espetáculo tem no elenco Antonio Fagundes, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Fábio Espósito, Guilherme Magon e Ilana Kaplan – vencedora do prêmio Shell com o espetáculo.

Baixa Terapia é uma debochada comédia com um final que pega todos de surpresa. Três casais que não se conhecem, se encontram inesperadamente em um consultório para sua sessão habitual de terapia, mas dessa vez descobrem que a psicóloga não estará presente. Ela deixou a sala preparada para recebê-los com um pequeno bar onde não falta whisky e uma mesa com envelopes, contendo instruções de como deverão conduzir essa sessão.

Bastidores

A comédia de Matias del Federico, com adaptação de Daniel Veronese, tradução de Clarisse Abujamra e direção de Marco Antônio Pâmio abre as portas de seus bastidores, mostrando a coxia e os camarins, além de muitas surpresas guiadas pelo próprio elenco. O tradicional bate-papo entre plateia e atores, no fim de cada espetáculo, volta a acontecer e permite ao público maior aproximação com os atores numa troca divertida e informal.

O ingresso para os bastidores é vendido à parte. Não será possível adquirir o ingresso de acesso aos bastidores sem a compra do ingresso para assistir ao espetáculo Baixa Terapia. A visita aos bastidores é limitada a 20 pessoas por sessão. Quem for assistir deve chegar ao teatro com uma hora e meia de antecedência da apresentação escolhida portando os ingressos que dará direito a visita. Não haverá visita aos bastidores em possiveis sessões extras.

Serviço:

Baixa Terapia, uma comédia no Divã

Datas: 13, 14 e 15 de outubro

Horários: dia 13, às 20h; dia 14, às 19h; dia 15, às 18h

Ingressos a partir de R$ 125 no site Ingresso Digital

Ingressos bastidores

Classificação etária: 14 anos