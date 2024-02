Samba Urgente comemora seis anos com mais de 10 horas de festa

Serão mais de 10 horas de folia para celebrar os seis anos de trajetória do grupo, um dos mais promissores da cena atual da cidade.

O Samba Urgente, um dos grupos mais reconhecidos e promissores da cena musical brasiliense recente, comemora os seus seis anos de trajetória com mais de 10h de folia, nesta sexta (9/2), em dois eventos promovidos no mesmo dia: o Carnaval Espacial e o After Bloco Abduzids, ambos no Calaf.

Carnaval Espacial do Samba Urgente

A partir das 18h, na área externa do Calaf, no Setor Bancário Sul, foliões e foliãs aproveitarão uma festa de outro planeta que inspira fantasias intergalácticas. Vale super-heróis, aliens, Star Wars vs Star Trek, seres misteriosos, Egito antigo, astrologia, signos, enfim, tudo que envolve os mistérios do universo. O grupo Samba Urgente, grande anfitrião da noite, compartilhráa a programação com a fanfarra feminista Maluvidas e com as DJ Kashuu e Dj Ketlen. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

“A nossa primeira edição foi um abre-alas. Desde então, mantemos a tradição de iniciar os trabalhos carnavalescos de Brasília. A verdade é que o Samba Urgente já nasceu caindo na folia. Neste ano, comemoramos o sexto aniversário do grupo e não haveria época melhor para celebrar”, vibra Márcio Marinho, cavaquinista e integrante do grupo.

Confira a programação:

18h30: DJ Kashuu x DJ Ketlen

19h30: Bloco 1 – Samba Urgente

21h30: Maluvidas

22h20: DJ x DJ Ketlen

23h: Bloco 2 – Samba Urgente

00h15: Encerramento

After Bloco Abduzidos

Para os amigos do infinito, aqueles que desejam estender a celebração até o amanhecer, a dica é continuar a folia, no Calaf, com o After Bloco Abduzidos. O evento acontece a partir das 00h30 e vai até às 6h. Na programação, tem pagode com o grupo Manda Real, agito com DJ Klap, DJ Jay Lee, MC Carioca e muito Samba Urgente. Os ingressos do After podem ser adquiridos na plataforma Sympla e custam R$ 20. Classificação indicativa: 18 anos.

Confira a programação:

00h30: Grupo Manda Real

2h: DJ Klap

3h: Samba Urgente

5h: DJ Jay Lee e MC Carioca

