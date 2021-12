Britney Spears completa 40 anos e fãs comemoram nas redes sociais

A cantora, que completa 40 anos nesta quinta-feira, recebeu homenagens de fãs de todo o mundo nas redes sociais

Britney Jean Spears nasceu no dia 2 de dezembro de 1981, no Mississippi, Estados Unidos. Apesar disso, foi criada em Kentwood, no estado de Louisiana, onde ela iniciou a carreira artística no teatro e em programas de televisão.

Na música, ela lançou o primeiro álbum de estúdio em 1999, Baby One More Time, e, no ano seguinte, I Did It Again – trabalhos que se tornaram sucessos internacionais.

A cantora, que completa 40 anos nesta quinta-feira, recebeu homenagens de fãs de todo o mundo nas redes sociais. A data ainda se torna mais importante após a artista se livrar da tutela do pai após anos de brigas na justiça.

No Twitter, a hashtag Britney Spears alcançou o topo da lista dos assuntos mais comentados na rede social. Os internautas publicaram mensagens de feliz aniversário, fotos e vídeos de momentos singulares da carreira da cantora.

“Parabéns para a princesinha do pop mais linda desse mundo todinho”, escreveu uma fã.

“Você merece comemorar esse seu dia da melhor forma possível, ainda mais estando livre”, comentou outro fã, em uma referência ao movimento #FreeBritney, sobre o poder que o pai dela tinha a respeito dos bens da artista.

