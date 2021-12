Nanda Costa e Lan Lanh publicam foto da filha Tiê: ‘cheia de personalidade’

Ela e Lan são mães das gêmeas Tiê e Kim, que nasceram em outubro passado

Nanda Costa e Lan Lanh publicaram nesta quarta-feira, dia 1º, uma série de fotos fofas da pequena Tiê. Em uma delas, o bebê aparece colocando a mão em frente à câmera, como se estivesse tentando se esconder. “Nas ultras (exame de ultrassonografia) de rotina, ela já dava um jeitinho de esconder o rostinho. Segue assim, cheia de personalidade essa minha carequinha. Mamãe te ama muito, Tiê! Que os Deuses, Deusas e Orixás continuem te abençoando hoje e sempre! Feliz dezembro, pessoal!”, escreveu Nanda na legenda das imagens no Instagram.

Ela e Lan são mães das gêmeas Tiê e Kim, que nasceram em outubro passado. A atriz sofreu com pressão alta antes do parto e uma das bebês precisou ficar internada para ganhar peso.

Lan Lanh publicou, nesta semana, um vídeo em que aparece cantando e tocando para as filhas. Ela contou que achou um CD antigo com algumas canções que compôs no passado. “Arrumando a casa pra receber as meninas, encontrei um CD-R com 8 músicas infantis que fiz na intenção de mandar pra Xuxa Meneghel. Não rolou!”, disse.

A percussionista refletiu sobre o fato de encontrar as canções agora, após o nascimento das filhas. “A vida tem dessas coisas, e às vezes ficamos tristes quando algo não sai como a gente desejou. Mas como o tempo é rei, fez todo sentido encontrar esse disco agora que sou mãe, dedicarei a Kim e Tiê, esse novo álbum: ‘BatuKIM e TIÊ’”, afirmou.

Estadão Conteúdo