Mariana Goldfarb ainda não se curou da anorexia.

Em sua caixinha de perguntas no Instagram, Mariana Goldfarb contou que ainda não se curou da anorexia e que é um processo longo.

Mariana Goldfarb, namorada de Cauã Reymond, falou sobre seu processo de cura contra anorexia.

Mariana Goldfarb abriu sua caixinha de perguntas no Instagram. Os influenciadores tem usado esta alternativa pois de alguma forma faz com que estajam mais próximos de seus seguidores, afim de interagir e responder curiosidades dos fãs, etc…

Recentemente Goldfarb falou sobre sua luta contra a anorexia. Uma doença silenciosa e bastante perigosa, mais comum entre as mulheres.

Não é a primeira vez que Mari fala sobre o assunto. Dias atrás ela revelou sofrer do distúrbio alimentar e comentou um pouco sobre sua luta contra a doença. Ela postou uma foto do ano de 2017, em vestia um biquíni e usava um chapéu com a seguinte legenda: “Isso não é bonito, eu estava doente”.

Voltando à caixinha de perguntas de Goldfarb, um seguidor perguntou a ela sobre a doença, se ela se sentia curada da anorexia. Ela respondeu: “Estou nesse processo profundo de cura faz tempo. Não me vejo voltando a desenvolver esse quadro, mas ainda trabalho essa questão e cada dia que passa estou um passo mais longe”.

REsposta ao seguidor. Foto: Instagram

Postagem de Mariana no Instagram. Foto: Reprodução.

Mas não é a primeira vez que a namorada de Cauã Reymond fala sobre o assunto. Ela também esteve presente em 2019 no Programa Encontro com Fátima Bernardes e falou um pouco sobre a doença, que teve seu auge em 2016, 2017… Ela relatou que recebia inúmeros elogios devido sua magreza excessiva.

Força Mariana, que você se livre deste mal e se sinta plena com seu corpo!