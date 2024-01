‘Eu posso cancelar, linchar e acabar com a vida da pessoa’, dispara Vanessa

Vanessa questionou a fofoca sobre ela ser uma opção de voto na casa

Vanessa Lopes discutiu com Nizam no Quarto Fada após o brother dizer que não está se sentindo bem com a eliminação de Pizane do BBB 24 (Globo).

Vanessa questionou a fofoca sobre ela ser uma opção de voto na casa. “O Brasil está vendo, então se eu for louca […] Alguém falou que eu era fraca e podia virar uma opção de voto porque eu choro muito? O Brasil tá vendo..”

Nizam disse que não falou que votaria nela. “Eu não vou mudar a sua cabeça. Eu quero ir embora, quero ir pra minha casa. Eu não quero resolver nada. Você criou na sua cabeça e não pode se deixar influenciar pelos outros”, afirmou.

“Eu criei por influência dos outros e quero saber, quero entender quem falou isso”, rebateu Vanessa.

A sister continuou afirmando que estava insistindo no assunto porque, segundo ela, sua palavra era poderosa. “Eu já prejudico qualquer um que eu dou opinião porque eu posso cancelar, linchar e acabar com a vida da pessoa. E é isso que eu estou falando que eu não quero desde que eu sair daqui”, disse.

“Mas eu expliquei pra você”, reafirmou Nizam.

Vanessa disse que também quer desistir do programa. “Eu também quero apertar aquele botão, então se acalma. Todo mundo quer apertar aquele botão”.

“Eu estou na minha e não estou falando dos outros, Van”, continuou Nizam. Vanessa disse que precisava falar com a psicóloga e saiu do quarto.