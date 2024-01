Alexandre Corrêa diz que confirmação de traição de Ana Hickmann seria “punhalada no peito”

Em áudio, ex-marido de Ana Hickmann fala sobre suposto affair da apresentadora com Edu Guedes e aponta que houve traição

Em um áudio para a coluna, Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, fala sobre o suposto romance entre a apresentadora e Edu Guedes, além da possibilidade de ter sido traído.

“Sempre muito cordial, um gentleman, um rapaz incrível, educadíssimo, cozinheiro, piloto, faz bolinho, faz tudo, acho uma graça, parceiro perfeito para Ana Hickmann”, disse o empresário.

Apesar de ambos os apresentadores negarem o affair, Corrêa diz que “Edu é um parceiro perfeito para Ana. Ela tem o direito de ser feliz com quem for. Que fosse com Edu, Cauã, João, Sebastião, seja com quem fosse. Fico feliz que seja com Edu”.

Ele também declarou que Edu tem mais em comum com Ana do que ele: “Dizer hoje que conheço muito da Ana seria bobagem, pois estou desconhecendo algumas coisas dela, mas pelo pouco que conheço de Ana, ela e Edu têm muitas mais coisas em comum do que eu e ela, que isso fique bem claro.”

“Tá na cara que existe um romance. Precisa ser muito idiota para não acreditar nisso. Mas dizer que eles tinham uma amizade estreita… aí eu tô sendo pego de surpresa”, disse Alexandre sobre o clima de intimidade entre os amigos ter início antes do processo do divórcio.

“Chega para mim, desde ontem, que havia anterioridade desse relacionamento, antes do ocorrido do 11 de novembro. Aí eu fiquei muito bravo. Me disseram que vão me provar isso.”, declarou Corrêa ao apontar que Ana Hickmann o traiu com Edu Guedes.

O “ocorrido” ao qual o empresário se refere é a data em que Ana o acusou por agressão, o que levou ao processo de separação do ex-casal. Ainda em novembro, Edu Guedes ficou solteiro, seu namoro com a influencer Jaque Ciocci chegar ao fim. Isso e os registros dos apresentadores em um resort de Atibaia, em São Paulo, durante as festas de final de ano, levantou ainda mais as suspeitas de algo além da amizade.