Juliette rebate críticas de Xand Avião: “Até quando?”

A ex-BBB utilizou as suas redes sociais para, de forma sucinta, rebater as críticas do cantor e forró.

Demorou mais ela apareceu. Nos últimos dias contei para vocês sobre o polêmico comentário que o cantor Xand Avião fez a respeito da campeã do BBB21, Juliette Freire, não poder ser considerada uma cantora mesmo com toda a sua fama, esforço e talento. Diante disso, através de seu twitter, Juliette, de forma bem sucinta, resolveu comentar sobre o assunto. Brincando com a velha crença de que a nossa orelha queima quando outra pessoa fala mal de nós, a ex-BBB questiona “até quando” as pessoas vão continuar criticando a sua carreira musical. “Bem que a minha orelha estava queimando. Até quando?”, publicou a campeã do BBB21.