BBB 22: Maria e Arthur Aguiar se aproximam e recebem apoio dos fãs

Os dois, que vinham se estranhando desde as primeiras semanas do programa, estão se unindo e os internautas comentam

Após longos dias de discussões e desavenças, Maria e Arthur Aguiar parecem estar se entendendo melhor. Confinados na casa mais vigiada do Brasil, os participantes do grupo ‘Camarote’, falaram sobre sua reaproximação e os fãs do programa comemoraram nas redes sociais.

Em conversa na madrugada do último domingo (13), Arthur afirmou que foi bom poder se reaproximar de Maria, e que a sister é “uma das poucas pessoas que eu vejo sinceridade aqui”. A cantora respondeu: “Valeu. Quem diria que semana passada a gente se matando e hoje trocando a maior ideia”.

No último jogo da discórdia, Maria chegou a ser acusada de agressão pelos telespectadores por sua atitude com Arthur. Para alguns, o modo que a sister havia colado a placa de velcro na testa do ator foi mais forte do que o comum.

Após a eliminação da cantora Naiara Azevedo, os dois já haviam conversado sobre o barraco do jogo da discórdia, e chegaram a se desculpar. Eles passaram um pente fino nos desentendimentos e, no final da conversa, os dois se abraçaram, como forma de reconciliação.

Agora, os fãs do programa celebram a união de Arthur e Maria e torcem até para que a relação vire uma aliança. “Esse programa não está preparado para ter esses dois jogando juntos, mas eu estou! Maria e Arthur, vocês me ouvem?”, brincou uma internauta.

“Maria e Arthur é literalmente o maior plot twist que ninguém esperava”, disse outra. “Esse jogo é muito doido, uma semana atrás Maria e Arthur estavam se matando e hoje estão se abraçando. O ranço [pela Jade] em comum unindo os dois, que loucura”, comentou um terceiro.

“Maria e Arthur estão na maior amizade hoje sendo que há uma semana estavam se alfinetando. O que um ranço em comum não faz, né menina?”, disse outra. Na noite de domingo (13), após a formação do paredão, Maria chegou a consolar Arthur, por ele ter sido indicado novamente pela Líder Jade.

No novo paredão, ao lado de Arthur, estão Natália e Bárbara. Naty foi a mais votada da casa e foi direto para a disputa Bate-Volta. Ela ganhou o poder de contragolpe e puxou Laís para o paredão. A sister tinha recebido três votos pela primeira vez desde que começou o BBB 22.

A justificativa de Natália foi que a casa precisava de uma movimentação. Arthur também puxou outra pessoa e a escolhida da vez foi Bárbara, amiga de Laís. Ele demorou para decidir já que Laís era sua primeira opção.