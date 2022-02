BBB 22: o quarto paredão da edição será disputado por Natália, Arthur e Bárbara

O ator foi indicado direto ao paredão pela Líder, Naty teve a maioria dos votos da casa e Bárbara foi puxada no Contragolpe

A Líder da semana, Jade Picon, não quis surpreender neste paredão e bateu na mesma tecla da semana passada, indicou Arthur. Pela casa, Natália foi a mais votada, com 6 votos, mas, Laís e Scooby também receberam votos.

“Acho que o BBB é diferente de qualquer um que já tenha jogado, porque ninguém lê o manual, até porque não existe! Cada semana é uma semana! Você só aprende a jogar, jogando, mudando estratégias […] Sinto a necessidade de me proteger, por isso não quero criar uma desavença com outra pessoa e por isso vou seguir na minha posição de indicar o Arthur, para me proteger”, explicou Jade.

Os ex-vidraceiros, Gustavo e Larissa, mostraram que querem jogo! Ainda sem saber a dinâmica, eles precisaram dar um voto em consenso aberto na sala e os novos moradores mostraram que não tem medo de se comprometer.

“A gente conversou sobre essa possibilidade e uma estratégia que a gente pensou em conjunto. A gente vendo de fora, os votos já estavam muito marcados. Tinham figurinhas carimbadas em toda votação, não mudava muito. Não sei se vocês sabem disso, mas tô contando agora. A gente não queria entrar aqui com esse comodismo de escolher uma das pessoas que já eram alvos frequentes. Pensando nisso, a gente chegou num nome”, começou Gustavo.

“A gente decidiu, que se houvesse essa possibilidade de votação, diante de todos os participantes que nós analisamos, o nosso voto hoje vai pra Brunna”, concluiu Larissa.

Dedo Duro

A dinâmica do Dedo Duro é essencial para quem quer descobrir os votos. Jade sorteou entre os participantes, o novo morador, Gustavo, foi o primeiro sorteado e escolheu Bárbara para revelar seu voto, que votou em Lucas.

Em seguida, Laís foi sorteada. A médica pediu que Douglas Silva revelasse o seu — que apontou o voto nela mesma.

Depois, Linn foi a sorteada. A cantora e atriz pediu que Paulo André revelasse o seu voto. O atleta também contou que votou nela mesma.

Por fim, Douglas foi o último brother a ter sua ficha sorteada na urna. O ator de “Cidade de Deus” pediu para Vyni revelar seu voto, que foi em Natália.

Contragolpe

Com direito ao contragolpe, Natália puxou Laís para “dar uma movimentada” na casa. Já Arthur, que já havia pensado na possibilidade do contragolpe, mas sua opção foi puxada por Naty, ele puxou Bárbara.

Prova Bate-Volta

Natália, Bárbara e Laís disputaram a prova Bate-Volta. Arthur, por ter sido indicado pela Líder, não teve a chance de tentar escapar da berlinda. A prova foi dividida em três etapas.

A médica disparou na frente, mas logo foi alcançada por Bárbara na terceira fase. Natália não chegou até a última parte da prova.

Laís estava com a sorte em dia e se salvou do paredão.