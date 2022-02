BBB 22: Bárbara discute com Scooby ‘Já tô no paredão, quer me irritar mais?’

A sister se irrita com brincadeira dos brothers durante um papo na madrugada e o surfista rebate a fala da gaúcha

Acabou o amor? Pedro Scooby e Bárbara se exaltaram durante uma conversa nesta madrugada de segunda (14) no quarto do líder do BBB 22. Na presença de PA, Tiago Abravanel, Lais e Jade, os dois tiveram um breve bate e boca após discordarem em uma conversa.

O surfista comentava sobre as pessoas que tinham orgulho de serem estrategistas no programa, como Rodrigo (eliminado) e Arthur Aguiar estão sempre no paredão. Bárbara foi colocada na mesma “leva” e isso irritou a sister profundamente.

“Meu amor, mas a gente foi pro paredão com um voto e não pela casa. Tá falando merda, isso que tá falando. Tá me irritando. Já estou no paredão, quer me irritar mais?”, gritou Bárbara enquanto o surfista estava deitado em uma das camas do quarto da líder Jade Picon, que também presenciou a situação e pediu para que os dois não discutisse. “Chega gente, por favor”, afirmou a Líder rindo.

Após a resposta ácida de Bárbara, Pedro perguntou para Laís se a sister estava falando sério. “Falou, eu sei quando ela fala sério”, confirmou a médica. Em um tom mais calmo, Scooby e Bárbara voltaram a discutir sobre o mal-entendido e o surfista comentou que estava brincando com a modelo.

Foto/Reprodução

“Eu não gosto de brincadeiras assim”, explicou ela que ainda argumentou: “Tu não é estrategista e levou sete votos no primeiro paredão. Eu levei um”.

Bárbara foi parar no paredão pelo contragolpe de Arthur Aguiar, indicado pela segunda semana consecutiva por Jade Picon. Apesar de não receber nenhum voto pela casa, ao contrário da amiga Laís, que pela primeira vez ganhou três indicações no confessionário, Bárbara não conseguiu escapar da berlinda após disputar a prova de bate e volta com a amiga e Natália.