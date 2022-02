BBB 22: a madrugada após a formação do paredão teve choro, Drs e novas alianças

O clima após o quarto paredão da edição pesou; a emparedada Bárbara chorou, se irritou e tentou criar uma nova aliança

A madrugada dentro da casa mais vigiada do Brasil foi bastante agitada após a formação do quarto paredão da edição. Rolou de tudo e mais um pouco, com crises de choro de Bárbara e Eslovênia, várias DRs entre os brothers e a formação de novas alianças visando a eliminação de jogadores.

Crise de choro

Após o encerramento do programa ao vivo, Bárbara, emparedada pela primeira vez, caiu no choro e precisou ser consolada por Laís.

A gaúcha repetiu diversas vezes que estaria cancelada fora de casa, devido às informações recebidas pelos ex-vidraceiros, que contaram um suposto caso de racismo dentro do BBB 22.

“O povo me enxerga, pensa que eu sou preconceituosa e eu não sou. Eu tô indo pro paredão justo com a Natália que é com quem falam que eu fiz algo contra ela, eu nunca fiz nada contra ela…”, desabafou a sister.

Após o desabafo, Laís sugeriu que Bárbara conversasse com Natália para que a torcida de ambas apoiassem a eliminação de Arthur. “Prefiro que ele saia agora”, disse a médica.

E não foram apenas os emparedados que caíram no choro após a formação do paredão. Após ser mencionada por Tadeu Schmidt como a única participante a não ter recebido votos no reality, Eslovênia também chorou.

Ao ver a sister aos prantos, os colegas Eliezer, Vyni, Brunna e Maria foram consolá-la. Na conversa, Maria afirmou que a situação poderia ser pior.

“Podia ser bem pior. Natália podia ter se livrado e ido as duas”, disparou a atriz.

Jade e Arhur

Enquanto a prova Bate-Volta era disputada no exterior da casa, Arthur Aguiar confrontou Jade Picon sobre ser novamente a escolha da sister para a indicação direta ao paredão.

Ao ser questionado pela influencer, o ator afirmou que pretendia conversar com a sister, apenas quando ela não tivesse nada a oferecer para ele.

“Eu não quis falar agora pra não parecer que era pra me livrar do paredão. […] Eu não fiz nada pra você e a primeira vez que você falou comigo depois do paredão foi sobre o veto”, começou Arthur.

“É uma escolha sua mesmo, você tem todo o direito. Só que você falou para mim que precisava de respostas. Você me indicou, eu fui, eu voltei e você teve sua resposta. Eu falei de uma segunda chance e em nenhum momento você veio conversar comigo. A primeira vez que você veio foi para falar que me vetaria da Prova do Líder”, continuou.

“E você veio conversar comigo?”, questionou Jade.

“Mas eu não fiz nada para você. O que eu fiz, eu te pedi desculpas. Se você quiser conversar, eu estou aberto”, disse Arthur.

Clima tenso entre as ‘Comadres’

Parece que as “comadres”, grupo formado por Lina, Jessilane e Natália, também pesou após a formação do paredão, depois de Lina ter ficado chateada com a emparedada Natália por sentir que está sendo mal tratada pela confinada.

“Eu tô com você, eu jogo com você. A gente cuida de você bêbada, mas eu também quero ser cuidada. Pareceu que você tava me alfinetando”, afirmou a cantora e atriz.

Natália, então, respondeu: “Eu não tô te alfinetando, eu não sou frágil, vocês nunca aceitam quando é minha brincadeira, você [Linn] vive brincando com a gente, se eu tivesse que falar algo eu falaria na sua cara, não iria precisar alfinetar, eu sei que é o que você tá sentindo, mas você tá sentindo errado.”

“Isso gera um desgaste entre a gente vocês [Linn e Jessi] me colocam na posição como se vocês tivessem que insistir em mim e não eu em vocês também, somos pessoas bem diferentes”, concluiu.

Jessilane, então, comentou que essa convivência entre as sisters é muito complicada, e afirmou que quer conversar com Natália, mas somente após o resultado do próximo paredão.

Após a longa discussão entre as sisters, Natália decidiu se retirar da conversa. “É difícil ficar escutando que tô alfinetando vocês. Tô indo trocar de roupa”, declarou após deixar a varanda.

Natália x Vyni

Depois de descobrir o voto de Vinicius por conta do “dedo-duro” na edição, Natália e o brother conversaram.

“Eu não levo em consideração o que você falou no ao vivo, porque não consigo imaginar o que é estar em um terceiro paredão, mas não deixo de sentir empatia. Não paro de me colocar no seu lugar e pensar como deve ser”, afirmou o bacharel em direito.

“Posso ser sincera? Não precisa disso. Eu já esperava, mas queria ser surpreendida. Sei que sou uma pessoa legal, muito obrigada. Lembra quando você falou ‘meu amor’ e eu falei ‘será que eu sou?’ porque eu já esperava que você precisasse me abandonar, e hoje você não precisou me abandonar, a gente não tá em um jogo tão estreito pra você precisar me abandonar, você quis”, desabafou a sister.

A discussão continuou após Vyni ter afirmado que a fala de Natália durante o ao vivo teria soado como uma “ameaça”.

“Ameaça de que? O que eu ia fazer aqui dentro com tu? Vamos às possibilidades, ameaçar de que aqui dentro? Não tenho problema contigo, não te xingo, pelo contrário, a gente tem muita troca. A gente nunca brigou, nunca ‘tretamos’. Não é ameaça, é só pra dizer que não preciso retribuir o que tu faz, não sou espelho. Se tu tá se sentindo ameaçado já são outras coisas”, concluiu Natália.

Novas alianças?

Depois da formação do quarto paredão, Bárbara seguiu o conselho de Laís e foi falar com Natália para tentar montar uma aliança e pedir a eliminação de Arthur no paredão.

“Os nossos adms só podem se posicionar na hora de fazer mutirão se a gente falar isso aqui, senão eles não podem ver o jogo da percepção deles e se posicionar. Queria saber se tu topa da gente ser fora Arthur”, sugeriu Bárbara.