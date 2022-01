BBB 22: irmão de Jade Picon brinca durante a prova e diverte os fãs

Enquanto a sister participava da prova, o influenciador e irmão, Leo Picon, divertiu os internautas com os comentários.

Na noite desta quinta-feira (20) foi a vez do grupo Camarote disputar a imunidade e dez mil reais. A prova foi realizada em duplas, que foram escolhidas rapidamente durante o programa ao vivo. Douglas Silva ficou junto de Arthur Aguiar; Jade Picon com Naiara Azevedo; Linn da Quebrada com Tiago Abravanel; Brunna Gonçalves com Maria; Pedro Scooby com Paulo André.

A prova de imunidade foi patrocinada pelo ‘PicPay’. Os brothers precisavam arremessar um quadrado para cair na parte verde da pista, e assim conseguiam dar um passo a mais na prova. Ao jogarem o quadrado, os participantes precisavam ler o que estava escrito no telão, com várias situações ocorridas sem o ‘PicPay’.

Durante a jogada, Jade leu em voz alta: “Está com aperto no final do mês?”, rapidamente, o irmão postou uma resposta em seu Twitter que fez a alegria da noite dos internautas: “Nunca haverá aperto no fim do mês pra Jade Picon”. Com um irmão brincalhão desses, não precisa de mais ninguém né?

A dupla vencedora foi Arthur Aguiar e Douglas Silva. Eles conquistaram mais uma semana na casa e dez mil reais.

Com o término da prova, Leo Picon ainda brincou: “Depois de perder a prova, a Jade comprou a PicPay que agora se chama Picon Pay”.