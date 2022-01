Jade encosta pela 1ª vez em uma maçaneta no BBB 22, e público festeja na web

O nome de Jade Picon se tornou o assunto mais comentado após a entrada dela na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) por um motivo inusitado. Pelo fato de ela não encostar em maçanetas, alguém teve de abrir a porta para ela para que entrasse no casarão.

Porém, pouco tempo depois, imagens da influenciadora com a mão na maçaneta de um dos quartos começaram a viralizar. O ato de coragem, como alguns disseram, foi festejado pelas redes sociais.



“A Picon demonstrando humildade. Uma lenda”, brincou um perfil no Twitter. Mas essa não é a primeira vez que ela vira meme. Antes mesmo de ser confinada, Jade já fazia a alegria do povo na internet.



Por já ser rica, há quem tenha feito graça com relação aos prêmios que ela poderá ganhar no reality que teoricamente seriam de menor valor em comparação a tudo o que ela já tem de patrimônio.



“Jade depois de ver que a casa inteira do BBB é do tamanho do closet dela”, postou uma seguidora com uma imagem. “O povo alucinado. Onde que Jade vai entrar no BBB? A mina ganha o valor do prêmio numa publizinha que ela faz”, escreveu outra.



Houve também quem tenha brincado sobre a possibilidade de ela ganhar prêmios como aspirador de pó ou um carro que custaria o par de brincos da influenciadora.



Antes de entrar no BBB, Jade presenteou o irmão, Leo Picon, 25, com um pix de R$ 1,5 milhão. “Cheguei de viagem ontem e aí fui abrir o computador e tinha um Pix de R$ 1,5 milhão. Sério e mostro. E tinha uma mensagem junto:

‘Leo, eu te amo’. Eu não entendi mano. Acabei de chegar, estava em [Fernando de] Noronha”, disse o influenciador.

Na manhã desta quinta-feira (20), a página de Jade no Instagram publicou uma imagem que deu dupla interpretação. “O Dia Da Jade”, publicou, dando a entender que Jade poderia ser “odiada”.