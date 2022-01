BBB 22: confira o que rolou na madrugada desta quinta-feira

Especulações para o paredão, críticas, conselhos, teorias para os próximos dias e pedido de beijo entre os participantes.

Após o programa ao vivo, onde Tadeu deixou dúvidas no ar sobre a possibilidade dos brothers acertarem as teorias criadas, eles decidiram ficar no gramado aguardando e conversando sobre o jogo. A prova de resistência foi um dos assuntos, além dos papos sobre votos, festa surpresa, chegada de novos integrantes e os medos de um paredão falso.

Brunna Gonçalves acreditou que iriam entrar 3 novos participantes com um cooler para comemorar. Já Luciano preferiu confiar que iriam entrar já imunizados. Mas Bárbara superou na criatividade de sua teoria. A sister cogitou até a ideia de um quarto secreto preto e deixou o apresentador surpreso com tantos detalhes. “Se ninguém apertar o botão, estão todos imunes. O prazo final para eles ficarem lá é hoje”, descreveu Bárbara.

Enquanto ninguém entra, Brunna e Vyni decidiram mudar suas aparências. A sister colocou seu novo cabelo preto e emprestou a loira para o amigo. Tadeu brincou: “Já chegaram as novas participantes? Qual o nome de vocês?”.

Pedido de beijo na madrugada

Na hora de dormir no Quarto Lollipop, houve um pedido de beijo de boa noite. Ao ver Vinícius se despedindo de Laís e Bárbara, Rodrigo também quis um ‘beijinho’ na bochecha. O cearense fez seu charme, negou, mas no fim deu o beijo no ombro de Rodrigo.

Estratégias para o jogo

Por todos os cantos da casa rolou assuntos sobre votos, quem é os protegidos de quem e possíveis intrigas.

No jardim, Bárbara, Rodrigo, Tiago e Natália falaram sobre votos. Bárbara garantiu que não vota em ninguém do grupo Pipoca.

No Quarto Grunge, Lucas e Eslovênia conversaram e a sister confessou um certo “ranço” por algum participante da casa. Em outro momento, Tiago Abravanel contou o que achava sobre o paredão para Maria e Eslo.

Outro assunto que rendeu no Quarto Grunge foi entre Natália e Lucas. Eles comentaram sobre a postura de Bárbara na casa e a mineira confessou achar a sister “esnobe”.

Em outro momento, na área externa, a conversa continuou e o engenheiro afirmou para a Natália que Bárbara já o ignorou algumas vezes na casa.