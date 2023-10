Band perde na Justiça e deve pagar R$ 1,2 milhão ao SBT por caso de Danilo Gentili

O valor deverá ser depositado em uma conta judicial, já que ainda há um recurso pendente de análise

Folhapress

São Paulo – SP

A Justiça determinou que a Rede Bandeirantes deverá pagar R$ 1,2 milhão ao SBT em honorários advocatícios.

O valor deverá ser depositado em uma conta judicial, já que ainda há um recurso pendente de análise. A informação foi adiantada pela coluna de Rogério Gentile, no UOL.

Procurada pela reportagem, a Bandeirantes disse que não comenta os processos judiciais nos quais está envolvida.

Em 2014, a Band abriu um processo contra a emissora de Silvio Santos, acusando-a de ter “aliciado” Danilo Gentili de forma antiética para que o apresentador quebrasse seu contrato vigente com a Band e fosse para o SBT, onde até hoje tem o programa The Noite com Danilo Gentili.

Na época, Gentili declarou ter recebido uma proposta “irrecusável” do SBT. Segundo a Band, a concorrente descumpriu o Código de Ética da Radiodifusão Brasileira que estabelece como conduta antiética o aliciamento de artista sob contrato.

“Foi muito fácil para o SBT contratar os integrantes da empresa concorrente e copiar o seu respectivo programa quando já se tem um público e uma audiência conquistados graças ao trabalho da Band e ao destaque do programa obtido na Band”, afirmou à Justiça a emissora, ainda segundo a coluna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em sua defesa, o SBT argumentou que as pessoas não podem ser condenadas por buscar outros empregadores. “A Band pretende ser a ‘dona’ de seus artistas! Além de querer eliminar a concorrência com o monopólio de programas, pretende ser a proprietária da vida profissional de seu ‘casting'”, escreveu o canal de Silvio Santos à Justiça.