Imprensa não registra fotos entre Paolla Oliveira e Deolane. Porque será?

De acordo com o colunista, a atriz não quis ter a sua imagem vinculada com a da ex-participante do reality A Fazenda.

É meus amores, que no universo carnavalesco direto surgem picuinhas entre as beldades que encantam essa festividade típica brasileira, não é novidade para ninguém, diante disso, de acordo com o colunista Daniel Nascimento, o clima não estava dos melhores no último sábado (30).

Durante o ensaio da escola Acadêmicos da Grande Rio, segundo ele, a atriz Paolla Oliveira não gostou nada nada da presença da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, no evento.

De acordo com Daniel, a atriz, que é Rainha de bateria da escola, evitou a todo custo a presença da ex-participante do reality A Fazenda, devido a sua polêmica personalidade na web, desde a morte de seu marido, o cantor MC Kevin, o que fez com que a imprensa não conseguisse registrar nenhuma foto entre as duas.