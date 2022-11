Atriz brasiliense ganha prêmio nos Estados Unidos; “o tema da saúde mental me impactou”, diz

Além de Carolina, fazem parte do elenco Bárbara Paz, Cristiana Oliveira, Elisa Lucinda, Maria Paula e Luciana Martuchelli

Nathália Maciel

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

A brasiliense Carolina Monte Rosa ganhou prêmio de melhor atriz coadjuvante na 26° edição do Inffinito Film Festival. A premiação em Miami (EUA). A atriz levou o prêmio pelo longa-metragem Porque Você Não Chora de Cibele Amaral. O longa trata de transtornos mentais como depressão e transtorno de personalidade Borderline.

Fazem parte do elenco Bárbara Paz, Cristiana Oliveira, Elisa Lucinda, Maria Paula e Luciana Martuchelli.

Em entrevista à Agencia de Noticias Ceub, a atriz interpreta Jessica, uma estudante de psicologia, que, em seu estágio da faculdade, passou a atender Bárbara (Bárbara Paz), personagem que foi diagnosticada com Borderline. A história das duas personagens se cruzam durante o filme, construindo uma amizade significativa entre mulheres.

A atriz afirma que o filme impactou de forma significativa em sua vida, principalmente depois que ela teve duas filhas, para atuar e entender a personagem ela precisou se preparar com seções de bioenergética antes das gravações.

Agência Ceub – Como foi a experiência nesse filme?

Carolina Monte Rosa – Esse filme foi uma experiência muito forte. A gente gravou em 2017 e é um filme que realmente toca no assunto que durante muitos foi tabu: transtornos e essa questão do suicídio. É um assunto que a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda realmente. Quem está em uma depressão e está tendo alguns pensamentos deve ser ajudada. A diretora tratou esse tema com muito cuidado. Ela é psicóloga. O longa trata também do borderline, que é um transtorno que as pessoas, às vezes, confundem com a bipolaridade, mas ele é um pouco mais severo com outras características. Esse tema mexeu com todo mundo.

Interpretar personagens que estão nessa situação pede um mergulho nesse mesmo universo que, às vezes é sombrio e muito íntimo. O filme também tem uma relação de amizade muito bonita e um aspecto que é muito valioso de uma relação de amizade entre duas mulheres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eu interpreto a Jéssica, que é estudante de psicologia, que atende a Bárbara, que é interpretada pela Bárbara Paz. A personagem tem borderline.

Agência Ceub – Como que você se preparou para atuar nesse filme?

Carolina Monte Rosa – A diretora me ajudou muito porque por ela ser psicóloga e ter escrito a história. Esses personagens e esse roteiro, ela entendia muito bem qual era o arco do personagem. Até ela se baseou em personagens às vezes que já existiam. Essa Jéssica, no caso, digamos não é uma pessoa específica, mas existe esse perfil em faculdade. Eu estudei muito o filme “Inverno da alma”, que tem um personagem que também foi um pouco o caminho que a gente segue.

Agência Ceub – Eu gostaria de saber de que forma o filme te impactou?

Carolina Monte Rosa – Com certeza, me impactou muito. Assim, eu passei por um processo de terapia durante as filmagens porque realmente é foi muito forte. Foi muito intenso. Depois do que a gente gravou, depois desse processo, eu acho que a forma como eu educo elas hoje em dia é muito mais condizente com o que eu aprendi no filme.