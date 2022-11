Rebel Wilson anuncia nascimento da 1ª filha por meio de barriga de aluguel

Em maio deste ano, a atriz contou que tinha feito tratamento para engravidar e que estava fazendo isso sozinha por causa do relógio biológico

A atriz Rebel Wilson, 42, compartilhou no Instagram nesta segunda-feira (7) a foto da sua primeira filha, Royce Lilian. Ela contou que a menina nasceu na semana passada por meio de barriga de aluguel e agradeceu a mulher que gerou e deu a luz à bebê.

“Queria agradecer à minha linda barriga de aluguel que a carregou e a deu à luz com tanta graça e cuidado. Obrigada por me ajudar a começar minha própria família, é um presente incrível. O melhor presente!”, escreveu a atriz na legenda da foto.

Rebel disse que está orgulhosa de anunciar o nascimento da filha e não consegue descrever o amor que sente por ela. “Ela é um lindo milagre”, escreveu a atriz, agradecendo também a todas as outras envolvidas no processo.

Ela falou ainda que está pronta para dar a pequena Royce todo o amor imaginável. “Estou aprendendo rápido…muito respeito a todas as mamães por aí! Orgulho de estar no seu clube”, disse a atriz, que já havia compartilhado a sua luta com a fertilidade.

Em maio deste ano, a atriz contou que tinha feito tratamento para engravidar e que estava fazendo isso sozinha por causa do relógio biológico. Ela contou em uma live, em julho de 2021 no Instagram, que perdeu peso para melhorar as chances de conceber um bebê.

Em junho, Rebel assumiu publicamente sua bissexualidade e revelou que está namorando ao podcast “U Up” de Jordana Abraham e Jared Freid. Ela e a namorada, a empresária Ramona Agruma, foram apresentadas por um amigo em comum que achou que elas “se dariam bem”.