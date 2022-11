Cantora e compositora Haynna lança “Porta do Meu Peito”, música de abertura do seu novo EP

Música que está sendo lançada nesta sexta-feira (4) é uma parceria com a rapper brasiliense Lídia Dallet. Haynna conta as novidades em entrevista ao JBr

Natural de Parnaíba, no Piauí, a cantora e compositora Haynna chegou a Brasília em 2012 para se entregar ao mercado musical e cultural da cidade. Moradora da região administrativa de Samambaia, a intérprete busca, desde que chegou ao Distrito Federal, trabalhar em parceria e gerar visibilidade para os muitos artistas das periferias da capital.

Assim que chegou no DF, Haynna começou a tocar em barzinhos, pubs e cafés, buscando oportunidades no mercado para apresentar e explorar seus trabalhos autorais. Depois, começou a articular a criação de eventos culturais nas periferias. Sua banda “Haynna e os Verdes” nasceu justamente nesta época, com apoio do coletivo periférico. “Minha principal missão é levar a música autoral independente para o maior número de pessoas, fazendo essa descentralização da arte para fora do Plano Piloto”, conta ao Jornal de Brasília.

Nesta sexta-feira (4), Haynna dá mais um passo na carreira ao lançar o single “Porta do Meu Peito”. A faixa antecede o EP de mesmo nome, a ser lançado no fim do mês. Em entrevista ao JBr, a cantora fala mais sobre o lançamento, conta um pouco sobre sua história e traz mais novidades.

Foto: Divulgação/Thaís Mallon

A música “Porta do Meu Peito” tem participação da rapper brasiliense Lidia Dallet, coautora da faixa. A composição fala do processo de precisar lidar com a criação de conteúdo mesmo não estando bem. “Fala sobre essa pressão de lidar com as redes sociais mesmo em momentos difíceis, abordando também a força do povo preto, do encorajamento da nossa continuidade que eu herdei dos nossos antepassados”, explica Haynna. “Ela acabou se tornando a faixa central do novo álbum, fazendo as outras faixas seguindo o mesmo caminho”, completa.

A artista conta como surgiu a ideia de convidar a Lidia Hallet para a faixa que está sendo lançada hoje. “A Lidia frequentava a minha casa, eu já conheço ela há anos. A música já estava quase pronta, mas eu senti que faltava algo e pensei logo nela para trazer esse amor entre mulheres. Ainda bem que ela topou e trouxe essa poesia super bonita”, afirma a cantora. Lidia é uma artista negra, periférica e LGBTQIA+. É criadora do projeto musical Ceilândia Latin Jazz.

Haynna finaliza falando sobre o que espera para o futuro. “Eu, sendo uma mulher preta e LGBTQIA+, posso falar que espero um futuro próspero, onde a gente consiga ter nossos trabalhos respeitados, ver nossa arte ser valorizada, ter dignidade nas nossas carreiras como pessoas negras.”

Confira a música “Porta do meu peito”, e aguarde o EP completo no dia 24 de novembro: