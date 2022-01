Apresentador de afiliada do SBT está no CTI após desmaiar ao vivo

“Ele está consciente e falando, conversou com a mãe e o irmão dele, inclusive já pediu até para ir ao banheiro”, completa

O apresentador Rafael Silva, 36, da TV Alterosa, que desmaiou ao vivo nesta segunda-feira (3), durante a apresentação do jornal Alterosa Alerta, está consciente e apresenta melhora. O jornalista está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Humanitas, no município de Varginha em Minas Gerais.

Em uma live oficial, o apresentador Cadu Lopes, afirma que o jornalista já foi extubado. “Ele está consciente e falando, conversou com a mãe e o irmão dele, inclusive já pediu até para ir ao banheiro”, completa no vídeo compartilhado pela afiliada do SBT.

“A suspeita, segundo o médico que está atendendo ele, é de que o Rafael tem uma doença cardíaca congênita, ou seja, genética. A suspeita é de que ele nasceu com esse problema cardíaco”, completou o jornalista, desmentindo boatos de que o mal súbito seria relacionado a vacina contra a Covid-19.

“Especialistas da nossa região já descartaram a questão da 3ª dose [da vacina contra a Covid]. Muitas pessoas, até maldosas, fazendo politicagem em cima da vacinação, diziam que ele teve esse mal súbito por conta da 3ª dose”, diz o apresentador.

Lopes continua falando que a expectativa é que o apresentador deixe o CTI em até dois dias, e seja transferido para um quarto no hospital, onde ficará sob observação. “Todo mundo da TV Alterosa está transbordando alegria”, afirma ele sobre a recuperação do colega.

Após o desmaio, Silva foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e também pelo Corpo de Bombeiros do município de Varginha. Ele apresentava o jornal para substituir Ademir Santos, que está de férias.