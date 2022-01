Luísa Sonza esfrega calça de fã nas partes íntimas após pedido

Na festa de Réveillon, Sonza já havia causado furor nas redes sociais por conta do estilo que resolveu adotar para a virada

Durante um de seus últimos shows, a cantora Luísa Sonza, 23, viralizou por um momento inusitado. É que um fã jogou para ela no palco uma calça e pediu que ela esfregasse em suas partes íntimas. E ela acatou o desejo.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o fã pedindo que ela deixasse seu cheiro e suor na peça de roupa. Foi quando a artista fez o ato e devolveu a calça para o dono.

“Que nem a Pabllo [Vittar]? Assim?”, disse a cantora antes de devolver a peça ao fã. Pelo Twitter, fãs repercutiram. “Se a calça fosse minha eu não lavava nunca mais”, escreveu uma.

Na festa de Réveillon, Sonza já havia causado furor nas redes sociais por conta do estilo que resolveu adotar para a virada. A cantora usou um biquíni como parte de seu vestuário.

Recentemente, Luísa também foi tema do livro do humorista Whindersson Nunes, 26, que revelou a luta contra as drogas no capítulo final de sua biografia “Vivendo Como Um Guerreiro”, escrita por Gabriel Chalita e lançada pela Editora Serena. Ele disse que se afundou nas drogas após o fim do casamento com a cantora, em abril de 2020.

“Quando acabou com a Luísa, eu também tive o meu penhasco [alusão à música de mesmo nome que Luísa gravou]. A minha forma de lidar com essas situações é muito minha. Eu falo com o silêncio. Eu falo com o recolhimento. E, às vezes, falo errado. Reconheço que errei. Que as drogas foram me destruindo.”

Mas Nunes reforçou que Luísa não teve culpa dele se afundar nas drogas, porque já era usuário antes mesmo de conhecê-la, em 2017. “Quando a vi, pela primeira vez, eu a vi no efeito da droga. Eu a vi meio que brilhando. Foi o começo de uma viagem.”