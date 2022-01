José de Abreu posta indireta a presidente e bate-boca com Carlos Bolsonaro

“Que prazer que sinto ao saber que o filho da p**a passa mal. Mata seu povo por omissão e leva castigo de volta: que exploda em me**a”, escreveu Abreu, em tom de deboche a situação do chefe de Estado

José de Abreu e Carlos Bolsonaro entraram em mais uma polêmica em suas contas no Twitter. O ator postou uma indireta que sugere ser uma alfinetada ao presidente Jair Bolsonaro, internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, para tratar uma suboclusão intestinal.

“Que prazer que sinto ao saber que o filho da p**a passa mal. Mata seu povo por omissão e leva castigo de volta: que exploda em me**a”, escreveu Abreu, em tom de deboche a situação do chefe de Estado.

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, foi as redes sociais pedir para membros do Supremo Tribunal Federal analisar o comentário do artista: “Só gostaria de ler a resposta para a questão! Nada farão?”. Em resposta, o ator disparou contra o vereador. “Vestiu a carapuça? Não citei nomes! Burro!”, postou.