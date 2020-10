Reconciliação a vista! Gusttavo Lima e Andressa Suita viajam juntos até Angra

PUBLICIDADE

Ao que parece as coisas estão se acertando entre o cantor Gusttavo Lima e a modelo Andressa Suita. Eles estão separados há pouco mais de uma semana, mas parece que o Embaixador se arrependeu de pedir o divórcio.

Após noticias de que o casal Andressa Suita e Gusttavo Lima estariam conversando para se reconciliarem, fontes próximas ao casal confirmaram que eles estariam em Angra dos Reis (RJ) para tentar uma possível reconciliação. O local já é conhecido da família, pois era onde costumavam passar as férias na cidade fluminense. Os pequenos Gabriel e Samuel, filhos do casal, estariam com a mãe de Andressa, dona Suely, e em breve irão encontrar os pais.

Segundo informações de pessoas próximas aos dois, a modelo e o cantor já estariam se falando desde antes da live realizada por Gusttavo no último sábado (17).

Além da tentativa de reatar os laços familiares, vale lembrar que ambos tem contratos milionários envolvendo os dois. Há informações de que a decisão de Gusttavo de dar um fim ao relacionamento, aconteceu porque Andressa teria ido ao escritório dele para flagrar uma suposta traição.

Golpe de marketing?

De acordo com o jornal Extra, Gusttavo Lima se separou da modelo para reforçar ainda mais o marketing da sua música nova, ‘Café e Amor’, e claro, da live no Mato Grosso. Durante a live show, Gusttavo Lima também deu um indício de que ainda gosta da modelo. Isso porque, ele declarou um poema que citava o sorriso da pessoa amada.

“Tem gente pedindo dinheiro e fama, uma casa na praia, um carro e uma lancha. Tem gente pedindo umas duas fazendas lotada de gado, ganhar sozinho o prêmio da Mega acumulada. Eu não vou mentir que um dia eu também sonhei em ganhar tudo isso. Admito! Só até perceber que somando tudo isso não vale o sorriso dela”

