Zoológico abre votação para definir nomes de filhotes de jacutinga

O Zoológico de Brasília celebra o nascimento de dois filhotes fêmeas de jacutinga, uma espécie rara e ameaçada de extinção. Com o objetivo de envolver mais a comunidade no processo de conservação, a fundação irá abrir, nesta terça-feira (27), às 9h, uma votação para escolher os nomes dos animais.

Os interessados podem participar acessando o Instagram do Zoo e escolhendo entre as opções de nomes pré-selecionados pela equipe de especialistas. As aves, nascidas em dezembro do ano passado, são fruto do casal Bela e Fera, e representam um importante marco no esforço de conservação da biodiversidade, especialmente da Mata Atlântica.

As filhotes estão saudáveis e se encontram alojadas em um recinto especialmente adaptado e ambientado para a espécie. Precisam, no entanto, permanecer provisoriamente fora da visitação pública, garantindo um ambiente tranquilo para seu desenvolvimento.

Conscientização

“Acreditamos que, ao envolver o público na escolha dos nomes, estamos não apenas compartilhando essa conquista, mas também aumentando a conscientização sobre a importância da conservação das espécies ameaçadas”, reforça o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto.

A jacutinga (Aburria jacutinga) é uma espécie de ave da família Cracidae, que habita as florestas úmidas da Mata Atlântica. Devido à caça e à perda de habitat, a jacutinga enfrenta sérios riscos de extinção em seu ambiente natural.

Participe! A votação para escolher os nomes das duas pequenas fêmeas de jacutinga ficará disponível por 24 horas. O resultado da enquete será divulgado pelo Zoológico de Brasília na quarta-feira (28).

As informações são da Agência Brasília