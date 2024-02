BPTran prende suspeito de furto de motocicleta e tráfico de drogas no Gama

Os policiais encontraram uma quantidade de maconha em posse do condutor

Em mais uma ação do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) no setor sul do Gama, a equipe de motociclistas da polícia obteve sucesso ao abordar um indivíduo que realizava manobras perigosas, empinando sua motocicleta pelas ruas da região.

Durante a abordagem, os policiais fizeram uma busca e encontraram uma quantidade de maconha em posse do condutor. Além disso, ao verificarem os documentos da moto, foi constatado que o chassi e o número do motor estavam raspados.

Diante dessas evidências, o indivíduo foi detido pela equipe policial e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).