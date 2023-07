Zoe, Maya, Lua e Atena. Saiba como escolher o nome de lobo-guará no Zoo

Filhote nasceu em maio e está recebendo cuidados neonatais no Hospital Veterinário

Filhote fêmea de lobo-guará terá o nome escolhido por meio de uma votação online nesta quarta-feira, 5. O animal nasceu em 22 de maio no Zoológico de Brasília e ainda está recebendo cuidados neonatais no Hospital Veterinário.

O filhote receberá o nome escolhido pelos seguidores do Zoo no Instagram. A votação será feita por enquete, e o resultado, divulgado nesta quinta-feira (6). São quatro opções de nomes: Zoe, Maya, Lua e Atena. Cada sugestão foi escolhida em publicação nas redes sociais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, que contou com mais de 600 comentários.

Lobo-guará

Espécie típica do Cerrado brasileiro, o Chrysocyon brachyurus é o maior canídeo selvagem da América do Sul. Infelizmente, ele encontra-se ameaçado de extinção, devido principalmente à destruição de seu habitat pelo desmatamento. O nome guará vem da língua indígena e significa “vermelho”.

Com aproximadamente 90 cm de altura, pesa, em média, 23 kg. De hábitos solitários, macho e fêmea se encontram somente para reproduzir. O lobo-guará é um animal de atividade noturna, que tem o olfato extremamente sensível e orelhas longas, que conferem a ele uma excelente capacidade auditiva também. Pode detectar suas presas a uma grande distância. Suas pernas longas facilitam a locomoção.

Com informações da Agência Brasília