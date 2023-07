Mercado imobiliário fechou maio em alta no DF

Foram 1.029 novas unidades residenciais ofertadas, acumulando um total de 5.394 imóveis à disposição do consumidor por todo o DF

De acordo com os dados da pesquisa Índice de Velocidade de Vendas (IVV), o mercado imobiliário está em alta. O setor fechou maio lançando mais de mil unidades residenciais, e a expectativa é de que termine o 1º semestre com um desempenho positivo.

Foram 1.029 novas unidades residenciais ofertadas, acumulando um total de 5.394 imóveis à disposição do consumidor por todo o DF. Em maio, o IVV alcançou 7,9%.

“A pesquisa demonstra que o nosso setor está reaquecendo depois dos primeiros meses de cautela do empreendedor”, avaliou Celestino Fracon Júnior, vice-presidente administrativo-financeiro da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI DF). Segundo ele, o primeiro trimestre foi marcado pela expectativa em torno da política econômica do novo governo, cujos paradigmas estão mais claros, permitindo melhores decisões pelo setor produtivo.

Com esses números, Celestino comemorou a resiliência do setor no DF, que mesmo com juros acima do desejado, manteve o padrão de lançamentos e vendas em alta.

O Índice de Velocidade de Vendas é uma sondagem mensal junto às construtoras e incorporadoras mais

representativas do Distrito Federal, e funciona como um termômetro do mercado imobiliário, medindo o ritmo de venda das empresas: quanto mais alto o índice, menor foi o tempo necessário para vender as unidades dos empreendimentos no mês.