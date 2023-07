“São muito importantes para nós”, diz Ibaneis sobre líderes comunitários

A escolha dos homenageados é feita pelas administrações regionais, que indicam aqueles que foram pioneiros ou dedicaram seu tempo à comunidade

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou na manhã de ontem da entrega da Medalha de Mérito ao Líder Comunitário, em cerimônia no auditório do Corpo de Bombeiro Militar (CBM). Na oportunidade, o chefe do Executivo ressaltou o cuidado dos líderes com a população: “Quem anda pelas ruas do DF descobre o valor dos líderes comunitários e o trabalho que realizam junto das pessoas mais carentes. Essa medalha é um reconhecimento pelo esforço que fazem diuturnamente”. Aos agraciados, destacou: “Vocês merecem todo o carinho e amor. São muito importantes para todos nós”.

A medalha foi criada por meio do Decreto nº 44.502, de 9 de maio de 2023, de iniciativa da Secretaria de Atendimento à Comunidade. A escolha dos homenageados é feita pelas administrações regionais, que indicam aqueles que foram pioneiros ou dedicaram seu tempo à comunidade. Na ocasião, os condecorados receberam um pin e um diploma, que reconhece o trabalho realizado em prol da sociedade.

Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), a medalha representa “uma forma de reconhecimento e valorização dos líderes comunitários, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento da sociedade civil e na construção de uma comunidade mais unida e engajada. A medalha de mérito é um gesto simbólico de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desses líderes, que tanto contribuem para o bem-estar de suas comunidades”.

O conselho é formado pela secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, pelo secretário de Governo, José Humberto Pires, pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, pelo secretário-executivo de Atendimento à Comunidade, Evaldo Rabelo, e pelo secretário adjunto de Governo, Valmir Lemos de Oliveira. De acordo com o grupo, os líderes comunitários exercem um papel fundamental: o de colher as demandas da população 24 horas por dia, além do auxílio na tomada de decisões para buscar melhorias