Yasmin sonha em ter uma família amorosa

Yasmin é uma menina de 12 anos que sonha em ter uma família que seja amorosa. Ela se imagina voltando da escola e encontrando os pais depois de um dia de estudo. “Ia ser legal chegar em casa e ver meus pais”, fala Yasmin. A garota é uma das integrantes da nova fase do Em Busca de um Lar, programa de sensibilização para adoção fora do perfil clássico desenvolvido pela Vara da Infância e da Juventude (VIJ-DF).

Com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), problemas relacionados com o meio social e eventos negativos na infância, além de retardo mental leve (baixo QI). Yasmin segue aguardando por uma família em uma instituição de acolhimento do Distrito Federal.

O Em Busca de um Lar visa aumentar a chance daqueles que não costumam ser a escolha óbvia dos pretendentes à adoção. Para alcançar esse objetivo, o programa trabalha com a busca ativa, isto é, a procura proativa por famílias em condições legais de adotar.

Para chegar até elas, a iniciativa dá visibilidade a meninas e meninos por meio de fotos e vídeos produzidos pela Seção de Comunicação Institucional da VIJ-DF e veiculados no site do TJDFT e nas redes sociais (Facebook, Instagram eYouTube do Tribunal, além de grupos de WhatsApp), bem como pelos veículos de imprensa que espontaneamente apoiam a ação.

Todo o material de divulgação conta com a prévia preparação emocional e concordância dos participantes e de seus guardiões institucionais, além de expressa autorização judicial, seguindo procedimentos previstos na Portaria VIJ 11/2018, que originou o programa.

Para conhecer todos os participantes, visite a página do Em Busca de um Lar: https://atalho.tjdft.jus.br/ytAjoh.

Ficou interessado em adotar?

Se você já é habilitado para adoção no DF e deseja saber mais sobre uma criança ou adolescente inserido no programa Em Busca de um Lar, entre em contato com a Vara da Infância e da Juventude do DF, mandando sua mensagem pelo WhatsApp para o número (61) 99272-7849 ou para o e-mail [email protected] Caso ainda não seja habilitado para adoção, é preciso iniciar o processo – saiba como: https://atalho.tjdft.jus.br/wQt0oO.

*Com informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios