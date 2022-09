PCDF divulga resultado final da prova de capacidade física

Além do resultado, a PCDF também convocou para a avaliação psicológica dos aprovados, que será realizada no dia 18 de setembro

Por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Polícia Civil do DF (PCDF) divulgou o resultado final da prova de capacidade física e o provisório do exame toxicológico. A lista de nomes pode ser conferida no documento oficial.

Além do resultado, a PCDF também convocou para a avaliação psicológica dos aprovados, que será realizada no dia 18 de setembro. No dia 15, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora, o Cebraspe, para verificar local e horário da avaliação.

A avaliação psicológica é obrigatória e de caráter eliminatório, e o processo é realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato. Serão avaliados os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições do cargo Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.

Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o cargo; e inapto e, consequentemente, eliminado do concurso, o candiadto que não apresentar esses requisitos ou não comparecer à avaliação.