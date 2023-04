Vivendo com Parkinson: evento gratuito de projeto da UnB reúne profissionais da saúde para falar sobre a doença no Distrito Federal

A programação é gratuita e ocorre das 9h às 12h30 deste sábado (15), na Embaixada do Equador, em Brasília. O evento ocorre como forma de conscientização sobre a doença, considera a segunda que mais afeta idosos no Brasil

Marcos Nailton

redaçã[email protected]

Como forma de facilitar o acesso a informações sobre a doença de Parkinson para pacientes, tutores e demais interessados no tema, o projeto Vivendo com Parkinson, feito por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), realizará um evento na Embaixada do Equador, no Lago Sul, neste sábado (15) das 9h às 12h30. Profissionais da saúde farão palestras para discutir sobre o tema. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O evento ocorre como forma de conscientização sobre a doença, além de ser em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, celebrado na última terça-feira (11). Entre os profissionais que estarão presentes, há médico, neurologista, fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeutas.

O Parkinson é considerado a segunda doença neurodegenerativa que mais afeta os idosos, com prevalência em 3% da população acima de 60 anos no Brasil. É o que aponta o Manual de Orientação aos Cuidadores e Pacientes com Doença de Parkinson, elaborado a partir do trabalho de conclusão de curso da egressa de Fonoaudiologia da UnB, Naira Rubia, junto à professora Cristina Furia, da Faculdade UnB Ceilândia (FCE).

O manual foi desenvolvido em parceria com a Associação Parkinson Brasília e lançado em 2020 como e-book. O material deu origem ao projeto Vivendo Com Parkinson, que se tratou do desenvolvimento de um aplicativo lançado em junho. A ferramenta reúne os conteúdos publicados no e-book, além de diversos complementos multimídia, como vídeos, áudios e fotos; informações sobre os direitos das pessoas com Parkinson e explicações de dúvidas e mitos sobre a doença.

A programação contará com palestras que abordarão o tratamento da doença; orientações nutricionais; atuação fonoaudiológica e da fisioterapia na doença; dentre outros.

Programação

09h: Apresentação – Dr. Victor Jimenes/ Abertura do Evento: Embaixador do Equador – Dr. Carlos Alberto Velastegui Cônsul Marianita Pijal;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9:20h: Apresentação Dr Pedro Brandão (Tema: Tratamento da Doença de Parkinson);

10h: Apresentação do Aplicativo Doença de Parkinson: vamos aprender e difundir? Fernanda Barbosa Medeiros Estevão José Aguiar da Silva;

10h20: Coffee Break;

10h40: Apresentação Ms. Naira Rubia (Tema: A atuação fonoaudiológica na Doença de Parkinson);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11h: Apresentação Mariana Petitto (Tema:Relação intestino X Parkinson: Como a nutrição pode ajudar);

11h30: Apresentação Suelen Silva (Tema: Atuação da fisioterapia na Doença de Parkinson);

12h: Apresentação Hellen Ferreira (Tema: Atuação da fisioterapia na Doença de Parkinson);

12h20 – 12h30: Agradecimento e Encerramento Dr Victor Jimenez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Evento Simpósio sobre Parkinson

Local: Embaixada do Equador, SHIS QL 10 Conjunto 8 Casa 1, Lago Sul

Data: 15/04/2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 9h00 às 12h30