GDF Presente passa de 11 para 16 polos

Também foi apresentado o novo subsecretário de Operações nas Cidades, Marco Aurélio de Carvalho Demes

Em reunião na tarde desta quinta-feira (13), o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, anunciou a reestruturação do GDF Presente, que passa de 11 para 16 polos, sendo 14 urbanos e dois rurais. Também foi apresentado o novo subsecretário de Operações nas Cidades, Marco Aurélio de Carvalho Demes, responsável pela coordenação do programa.

De acordo com o secretário de Governo, o maior problema no Distrito Federal, hoje, são os estragos causados pelas fortes chuvas, que danificam asfalto, estradas de terra e casas. Assim, nos próximos 30 dias, a missão das equipes do GDF Presente será mapear os buracos nas vias e providenciar o fechamento de imediato nas 35 regiões administrativas.

“O trabalho de tapa-buraco já existe. Identificar os buracos e providenciar o seu fechamento nos próximos dias será prioridade do grupo. Neste momento, o foco é a recuperação das vias internas e externas de todas as cidades”, determinou o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, aos coordenadores dos polos.

No encontro, José Humberto fez uma retrospectiva da criação do programa, iniciado assim que o governador Ibaneis Rocha assumiu o primeiro mandato, para recuperar as cidades. Após quatro meses do SOS DF, surgiu o GDF Presente com sete polos para atender todas as RAs. Nesta nova modelagem, com mais equipes de trabalho, será possível atender melhor as administrações regionais e apoiar suas ações de forma mais efetiva.

O secretário reforçou também que os coordenadores dos polos devem priorizar a integração com as equipes das administrações e atender todas as solicitações dos cidadãos. “Temos duas metas: recuperar nossas cidades e apoiar os administradores”, finalizou.

Confira os novos polos:

1- Oeste – Brazlândia e Taguatinga

2- Oeste II – Ceilândia e Sol Nascente e Pôr do Sol

3- Sul – Água Quente, Recanto das Emas e Samambaia

4- Sudeste – Riacho Fundo e Riacho Fundo II

5- Sul II – Gama e Santa Maria

6- Centro Oeste – Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Park Way

7- Central II – Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires

8- Sudoeste – Jardim Botânico, Lago Sul e São Sebastião

9- Leste – Itapoã, Lago Norte, Paranoá e Varjão

10- Norte – Fercal, Sobradinho, Sobradinho II

11- Nordeste – Arapoanga e Planaltina

12- Central III – Plano Piloto

13- Central – Cruzeiro, SIA e Sudoeste

14- Central I – Guará e SCIA-Estrutural

15- Rural Leste / Rural Norte – Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Lago Norte, Jardim Botânico, Itapoã, Fercal e Arapoanga

16- Rural Oeste / Rural Sul – Rural Oeste / Rural Sul – Gama, Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Park Way, Sol Nascente/Pôr do Sol, Água Quente e Vicente Pires

*Com informações da Agência Brasília