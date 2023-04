Jornalista Charlotte Vilela lança podcast destinado à memória e diversidade cultural do DF

Voltado para a riqueza e diversidade cultural da capital, o Mosaico Federal consiste na realização de entrevistas com versões em áudio e vídeo e recursos de acessibilidade, tendo o Jornal de Brasília como parceiro

Estreia em 21 de abril, a tempo de festejar os 63 anos de Brasília, o podcast Mosaico Federal, que tem à frente a jornalista Charlotte Vilela. O mais novo projeto do Distrito Federal, voltado para a riqueza e diversidade cultural da capital, consiste na realização de entrevistas com versões em áudio e vídeo e recursos de acessibilidade, tendo o Jornal de Brasília como parceiro.

Os 12 episódios serão publicados sempre às sextas-feiras, às 18 horas, nas plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mosaico Federal. Na estreia, um bate-papo com Claudio Cohen, regente à frente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

Charlotte compartilha da sensação percebida por muitos de que circular pelo DF é como visitar outras cidades, tamanhas são as particularidades de cada uma das regiões e até de bairros. “Quando o universo é a cultura, quanto mais diversidade, melhor. E o que o podcast pretende é reduzir o distanciamento entre moradores, apresentando ou homenageando manifestações culturais daqui e de lá. Aqui, no ‘quadrado’, as pessoas vivem muito em bolhas, mas dentro do ‘quadradinho’ há várias outras figuras e muitas figuraças. Queremos estar perto delas”, argumenta.

“As atividades culturais por si só, graças à grandeza da arte e da criatividade, são a ferramenta mais adequada para que as pessoas ampliem seus horizontes e construam novos caminhos. “Além de preservar nossa memória, é preciso divulgar o que o nosso povo anda produzindo, de modo a fazer com que essa riqueza seja de todos. Esse é o objetivo maior do Mosaico Cultural, sempre valorizando os produtores, autores e personagens da nossa cultura, muito ou pouco conhecidos”, assegura Charlotte.

Com experiência desenvolvida ao longo de 25 anos como profissional de comunicação, desde que se formou pela Universidade Federal de Goiás, em 1998, a jornalista está entusiasmada. O podcast é, de certa forma, uma novidade em sua carreira, e foi levado adiante por vontade própria, e não a partir da demanda de algum contratante. Daí, o significado tão especial.

“Comecei durante a pandemia, na leva de milhões de pessoas, fazendo lives via Instagram. Tomei gosto, comprei um microfone profissional, assinei uma plataforma de streaming, outra de edição de vídeos e contei com a ajuda do jornalista Militão Ricardo na edição de áudio. Fazia mil coisas sozinha, buscando apenas o aprendizado e o prazer de falar sobre os mais variados assuntos com pessoas que admiro. Mas o fato é que o modelo remoto me cansou. Chega um momento que a gente sente necessidade de ir além”, explica.

Foi quando a Secretaria de Cultura lançou o “Meu primeiro FAC”. Por meio da GRV Música, Media e Entretenimento, a jornalista desenvolveu um projeto mais completo, que foi aprovado em 2021. O desejo de partir para uma experiência presencial fez com que ela esperasse um pouco mais, com fé no arrefecimento da pandemia, o que aconteceu a partir de meados de 2022. A partir daí, foi questão de se cercar de uma equipe competente e partir para a ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pós-graduada em MBA Executivo em Mídias Digitais, a jornalista e empresária tem na bagagem a atuação em redações de revistas como Caras, Hola, Interview e Foco, e dos jornais da Comunidade, Brasília Agora e Fatorama, exercendo funções de editora, colunista, redatora e repórter. Ao mesmo tempo, por meio da sua empresa, a Donna Mídia Comunicação, desenvolveu trabalhos de assessoria de imprensa e comunicação nas áreas de cultura, eventos, projetos sociais e educativos, na condição de diretora, assessora de imprensa, consultora e produtora. Curiosamente, seu primeiro emprego depois de graduada foi, justamente, no Jornal de Brasília.

O Mosaico Federal é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e conta com o apoio de empresas da cidade como Donna Mídia Comunicação, GRV, Donna Casa Filme, Matrix áudio e iluminação, Nágela Maria, Meire Reis Beleza e Estética e Zinc Complements.