Vídeos: oficina em Planaltina fica completamente destruída por incêndio

Segundo o CBMDF, as chamas teriam começado em um amontoado de madeiras brutas, utilizadas na fabricação dos móveis

Uma oficina de móveis rústicos na Zona Rural de Planaltina ficou completamente destruída após um incêndio na tarde desta quinta-feira (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas teriam começado em um amontoado de madeiras brutas, utilizadas na fabricação dos móveis.

Ao chegar no local, a equipe de bombeiros encontrou o fogo já bem desenvolvido no material e que já se aproximava da casa do dono da oficina.

Com o rápido trabalho dos militares, as chamas foram rapidamente contidas na área externa e não chegaram até a residência. Porém, grande parte do material de produção, maquinários e parte da cobertura do local foram destruídos.

De acordo com o dono do local, o incêndio teria começado por causa de um fogo em uma vegetação próxima ao imóvel. No momento dos incêndio, os proprietários estavam na casa, mas conseguiram sair ilesos.