Chuva deixa o fim desta quinta mais fresco no DF

O fim desta quinta-feira (27), foi mais fresco graças a uma chuva que chegou ao Distrito Federal, por volta das 16h30. A semana, marcada por um calor intenso e chuvas ocasionais e rápidas, viu uma chuva mais intensa no fim desta semana.

Na Asa Norte e na Asa Sul, a queda da água foi forte e marcada pelo aparecimento de raios e trovões. Na previsão do tempo, a ocasião já era esperada para hoje e deve se repetir no sábado (29) e no domingo (30).

Ventos acompanharam o temporal e chegaram a assustar quem estava voltando para casa ou concluindo sua rotina no quadradinho. Nas redes sociais, diversos internautas comentaram a força da água.

Veja:

Nao sei em outros lugares de brasilia, mas quem estiver vindo pra Asa Sul por agora, eu sugiro que não venha. Ta uma chuva fodida com um vento BIZARRO — querinbóra juventino (@gowjusmao) October 27, 2022

Em Brasília nesse momento cai a chuva da vitória. É só subindo! Foguete não tem ré 🚀 — André Janones do cerrado (@GabrielSalesF) October 27, 2022

velho brasilia é uma miséria ne vei, o dia amanhece LIMPISSIMO sem uma nuvem ai qnd é a hora de ir embora a cidade ta nesse estado caindo a banda do ceu e VENTANDO q odiooooo

e o pior q trago a miseria do guarda chuva todo dia, ai qnd n trago…….. pic.twitter.com/kizpDqVNB4 — taianaja (@taianaja) October 27, 2022