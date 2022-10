Dia do Servidor Público: CLDF altera ponto facultativo

Segundo a decisão da Mesa Diretora, o ponto será transferido para as próximas segunda-feira (31) e terça-feira (1º)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) decidiu alterar o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, comemorado nesta sexta-feira (28).

Segundo a decisão da Mesa Diretora, o ponto será transferido para as próximas segunda-feira (31) e terça-feira (1º).

Veja o que abre e fecha:

Saúde



As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto-atendimento (UPAs), a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atende a população 24 horas pelo telefone 192. O modelo de funcionamento vale também para o domingo (30), quando ocorre o segundo turno da eleição presidencial.

Não haverá vacinação no ponto facultativo e nem no domingo. No sábado (29), a vacinação está disponível em 32 unidades básicas de saúde (UBSs) e em dois carros da vacina. Na segunda-feira (31), o atendimento volta em mais de 90 unidades de saúde. Confira a lista completa aqui.

Nesta sexta, a testagem de covid-19 ocorrerá apenas em serviços de emergência. No sábado, haverá testagem em 21 UBSs. A lista está disponível aqui.

As unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os centros dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrirão.

A Fundação Hemocentro funcionará normalmente, das 7h às 18h. O atendimento ocorre mediante agendamento no site.

Unidades básicas de saúde, farmácias de alto custo, ambulatórios e policlínicas estarão fechadas na sexta-feira e voltam a atender normalmente na segunda-feira (31). As UBSs que funcionam no sábado (29) terão funcionamento regular na data.

Forças de segurança



A Defesa Civil, a Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) seguem com o funcionamento de 24 horas. As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), eletrônica, de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, também funcionam em regime de plantão.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informa que os órgãos trabalham todos os dias, de forma ininterrupta, incluindo fins de semana, pontos facultativos e feriados. O cidadão pode acionar os serviços pelos números 199, da Defesa Civil; 193, do Corpo de Bombeiros Militar; 190, da Polícia Militar, e 197, da Polícia Civil.

Na Hora, Procon e conselhos tutelares



Não haverá atendimento presencial em nenhuma das unidades do Na Hora e do Procon. Os conselhos tutelares estarão fechados, mas demandas urgentes podem ser registradas pelo telefone da Coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca), 125. O Centro Integrado 18 de Maio e os núcleos do programa Pró-Vítima também vão suspender a atividade e atuar em regime de plantão. Para falar com o Centro Integrado, ligue no (61) 98314-0636, das 8h às 20h. O Pró-Vítima atende nos seguintes telefones:

Ceilândia – (61) 98314-0620

Guará – (61) 98314-0619

Paranoá – (61) 98314-0622

Planaltina – (61) 98314-0611

Brasília – (61) 98314-0626

Taguatinga – (61) 98314-0631

Itapoã – (61) 98314-0632

Recanto das Emas – (61) 98314-0613

Água e luz



A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que não haverá expediente na sexta, nos escritórios e postos do Na Hora, mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Atendimento remoto, Agência Virtual, aplicativo, site e telefone 115 funcionarão ininterruptamente. Pelos canais é possível solicitar serviços diversos, como revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, entre outros.

As agências de atendimento, plantão emergencial e teleatendimento da Neoenergia Brasília não terão alterações no funcionamento.

Restaurantes comunitários, Cras, Creas e centros de convivência



O atendimento nos 14 restaurantes comunitários será normal no ponto facultativo, assim como nos Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), que abre às 7h. As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e centros de convivência não funcionarão.

Transporte público



Conforme informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), não haverá alteração na tabela de horários dos ônibus, disponível no site DF no Ponto. O Metrô-DF também funcionará normalmente, das 5h30 às 23h30.CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lazer



O Jardim Zoológico de Brasília abrirá normalmente nesta sexta, das 9h às 17h. A Fundação Jardim Botânico e o Planetário de Brasília também mantêm a atividade rotineira, de 9h às 17h e das 7h30 às 19h30, respectivamente. Os três estabelecimentos estarão fechados no domingo, devido ao segundo turno das eleições.

Parques



O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação administradas pela autarquia vão funcionar normalmente. Veja os horários:

→Parque Recreativo do Gama: das 6h às 18h

→Parque Distrital das Copaíbas: das 8h às 18h

→Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

→Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 20h

→Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 18h

→Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

→Parque Ecológico Olhos d’Água: portão principal, das 5h30 às 20h30; portões laterais, das 6h às 18h

→Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

→Parque Ecológico de Águas Claras: das 5h às 22h

→Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Areal: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 22h

→Parque Ecológico Cortado: das 6h às 20h

→Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 18h

→Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 22h.

Cultura



Na Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), os equipamentos públicos geridos pela pasta estarão fechados no ponto facultativo.

Ceasa



O funcionamento do comércio na Ceasa será facultativo, tendo em vista que sexta-feira não é dia de feira. Sendo assim, o comerciante poderá abrir ou não o estabelecimento, de acordo com o que julgar melhor.

Coleta de lixo



As unidades operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente no ponto facultativo. Com isso, permanecem abertos a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e as usinas de compostagem, além das instalações de recuperação de recicláveis (IRRs), transbordos, gerências de limpeza e papa-entulhos.

As coletas convencional e seletiva também seguem com o cronograma normal, conforme disponibilizado no site do SLU.

BRB

As agências do banco vão funcionar normalmente, das 10h às 16h.

Detran



As unidades de atendimento do Departamento de Trânsito do DF (Detran) não estarão abertas, em razão do ponto facultativo. O órgão também não fará nenhuma intervenção no trânsito.

Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran, funcionarão normalmente.

DER



O atendimento ao público no Setor de Multas e Penalidades e Protocolo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estará suspenso. As operações de fluidez nas rodovias distritais Estrada Parque Ceilândia (DF-095), DF-001, entre os viadutos de Samambaia e do Pistão Sul, na BR-070 e na Barragem do Paranoá (período vespertino), ocorrerão normalmente.