Vídeo: Três pessoas morrem em acidente de carro na BR-251

A colisão frontal entre um carro GM/Astra de cor prata e um VW/Gol de cor branca resultou em nove vítimas no total

Na noite desse sábado (5), três pessoas morreram após dois carros baterem de frente na BR-251, próximo ao Núcleo Rural Marajó/GO, que dá acesso a Unaí (MG). No total, o acidente resultou em nove vítimas e ocorreu por volta das 22h.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros às vítimas. Houve uma ação conjunta com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e SAMU/DF. Ao chegarem no local, havia uma colisão frontal entre um GM/Astra de cor prata e um VW/Gol de cor branca.

Confira o vídeo:

O VW/Gol branco tinha quatro passageiros. O casal que estava nos bancos da frente morreu. Os outros dois homens, que estavam no banco traseiro, foram atendidos e transportados pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

O GM/Astra, também carregava quatro passageiros. Uma mulher que estava nos bancos da frente morreu. O motorista do carro ficou preso nas ferragens, porém foi libertado com vida e transportado pelo CBMGO, juntamente com outras duas vítimas para o hospital.

Um homem, que parou para prestar socorro na hora do acidente, se feriu com cortes mas estava consciente, orientado e estável.

Aa identificação dos envolvidos no acidente não foi revelada até a publicação dessa matéria, mas será providenciada pela Perícia.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do estado de Goiás foram acionadas para o local.