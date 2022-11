Carro bate e capota na BR 040, em Santa Maria

O evento envolveu uma Ambulância UTI Vida e um automóvel Peugeot. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros às vítimas

Neste sábado (5), uma colisão entre veículos fez um carro capotar na BR 040 em frente ao viaduto do BRT, em Santa Maria. Durante o tombamento, uma das vítimas foi arremessada para fora do carro. O acidente ocorreu por volta das 5h, nas proximidades do Costa Atacadista, sentido Valparaíso.

O evento envolveu uma Ambulância UTI Vida e um automóvel Peugeot. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros às vítimas.

Confira o vídeo:

Após a batida, o veículo Peugeot capotou jogando o motorista, senhor L.M.S de 26 anos, para fora do carro. Ele foi encontrado na faixa do BRT, avaliado, estabilizado e transportado consciente, orientado e estável ao Hospital Maria Auxiliadora. A vítima alegava dor no tórax e lombalgia.

A ambulância do UTI Vida teve danos mínimos, mas como estava transportando pacientes seguiu ao Hospital de Santa Maria e retornou posteriormente ao local do acidente.

A Policia Rodoviária Federal ficou responsável pelo local. A dinâmica do acidente não foi informada até a publicação da matéria.