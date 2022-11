Casal criminoso é preso depois de roubar pedestres, no Gama

Na tentativa da polícia de abordar os suspeitos, o casal fugiu e o motorista arremessou um revólver calibre 38 com cinco munições intactas

Nessa sexta-feira (4), um casal foi preso com uma arma e um veículo clonado, no Gama. A operação foi realizada pelos policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP29 e 46), por volta das 17h.

A equipe patrulhava a rodovia quando recebeu denúncias de que ocupantes do VW Voyage de cor branca roubaram um Gol vermelho, no Gama.

Os policiais avistaram o Voyage. Na tentativa de abordar os suspeitos, o casal fugiu e o motorista arremessou um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Os profissionais da GTOP 29 conseguiram alcançar e prender os dois. Além da arma, foi constatado que o veículo usado por eles era clonado.

Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos com a arma e o veículo para a 20ª Delegacia de Polícia.